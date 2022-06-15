Тело гражданина Китая нашли в Павлодаре

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

Тело гражданина Китая, который утонул на центральном пляже в Павлодаре, обнаружили спасатели вблизи села Жанааул. После извлечения из воды его передали полицейским, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

По информации спасателей, поисковые работы проводились с 11 июня, делали визуальный осмотр береговой линии и в районе села Жанааул.

"14 апреля в 17.42 часов в районе протока Жалпак реки Иртыш, в 11 километрах от места происшествия, спасатели извлекли с поверхности воды тело мужчины и транспортировали его на левый берег Иртыша. Тело передано сотрудникам полиции", - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

Напомним, 24-летний гражданин КНР ушел под воду на центральном пляже Павлодара вечером 11 июня. К поискам сразу приступили спасатели, а также волонтеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1974181-telo-grazhdanina-kitaya-nashli-v-pavlodare/