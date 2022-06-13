Тело гражданина Китая ищут в Павлодаре

Поиски. Фото: ДЧС Павлодарской области

24-летний гражданин КНР утонул 11 июня примерно в 19.30 часов на центральном пляже в Павлодаре. Сообщение о несчастном случае поступило спасателям, которые занялись поисками. Водолазы на протяжении двух суток обследуют дно, однако пока результатов нет, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

По информации спасателей, несчастный случай произошел на центральном пляже Павлодара.

В одном из городских пабликов появилось видео с места происшествия. Указывается, что молодой человек ушел под воду в районе Лермонтовского спуска.

"Нам сообщили, что утонул мужчина 1998 года рождения. Расстояние от берега - 25-30 метров, глубина - 3 метра. Спасатели-водолазы обследовали 600 метров территории реки Иртыш. Результат поиска пока отрицательный", - рассказали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

Уточняется, что в поисках гражданина Китая задействованы 10 человек личного состава. К работе подключились и волонтеры, которые привлекли студентов и преподавателей местного университета.

"Молодой человек был единственным сыном в семье, планировал поступать в магистратуру, но, к сожалению, планам не удалось осуществиться", - пишут волонтеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1973911-telo-grazhdanina-kitaya-ischut-v-pavlodare/