Спасатели в Узбекистане достали мальчика из 25-метровой скважины, где он провел около суток

Операция по спасению провалившегося в колодец мальчика. Кадр из видео: t.me/MCHSUzbek

Сотрудники МЧС Узбекистана спасли шестилетнего мальчика со дна артезианской скважины, которая была вырыта в поле в селе Лангар Чиракчинского района Кашкадарьинской области, передает Nuz.uz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МЧС рассказали, что днем 12 июня житель Лангара сообщил, что его сын упал в вырытую 25-метровую артезианскую скважину. Диаметр колодца составил 20 см.

На место происшествия прибыли спасатели МЧС и другие экстренные службы. Для спасения ребенка были привлечены спецтехника, экскаваторы, грейдеры.

Спасателям удалось достать мальчика лишь на следующий день утром. Он провел в скважине около 20 часов.

Отмечается, что ребенку была оказана медицинская помощь, его здоровью ничего не угрожает.

В феврале в Марокко пятилетний мальчик упал в 32-метровый колодец, когда играл неподалеку. Операция по спасению ребенка длилась пять дней. И когда спасателям все же удалось извлечь малыша, он умер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1973950-spasateli-v-uzbekistane-dostali-malchika-iz-25-metrovoy-skvazhiny-gde-on-provel-okolo-sutok/