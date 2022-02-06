Умер мальчик, которого 5 дней не могли вытащить из колодца в Марокко

Фото с места происшествия: FADEL SENNA/AFP via Getty Images

В Марокко скончался пятилетний мальчик Райян, за судьбой которого последние дни следил весь мир - ребенок упал в 32-метровый колодец, спасатели несколько суток подряд пытались вытащить его оттуда.

О гибели Райяна сообщили в канцелярии короля Марокко Мохаммеда VI. Райян скончался в ночь на воскресенье - в субботу днем спасателям все же удалось извлечь малыша, но в больнице он, к сожалению, умер, пишет РИА Новости.

"Его величество король Мохаммед VI позвонил родителям скончавшегося мальчика Райяна, упавшего в колодец, и выразил им соболезнования", - цитирует издание заявление канцелярии.

Король поблагодарил спасателей за проделанную работу.

Как пишет издание, ссылаясь на марокканские СМИ, ребенок получил травму головы.

Пятилетний мальчик по имени Райян пять дней назад провалился в колодец глубиной около 32 метров. Инцидент произошел в сельской местности. Операция по спасению ребенка продолжалась все эти дни.

Извлечь ребенка из колодца сразу не представлялось возможным: колодец был слишком узким, а из-за каменистой местности спасателям нужно было действовать очень осторожно - могло произойти обрушение грунта.

Как уточняет Life.ru, спасатели выкопали параллельный колодцу туннель глубиной 28 метров и пробурили перемычку между ними, чтобы вытащить ребенка.

Чтобы мальчик не задохнулся, ему спустили кислородную трубку, но уверенности в том, что малыш жив, не было до последнего момента.

За операцией по спасению Райяна следил весь мир, рядом с местом происшествия собрались сотни людей, дежурили медики и спасательный вертолет.

Отмечается, что мальчика достали из колодца живым, но спустя несколько минут он скончался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1954770-umer-malchik-kotorogo-5-dney-ne-mogli-vytaschit-iz-kolodtsa-v-marokko/