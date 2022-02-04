Масштабную операцию по спасению ребенка, упавшего в 32-метровый колодец, развернули в Марокко

Неравнодушные и спасатели около места, где застрял Раян. Фото: STR/AFP via Getty Images

В Марокко развернули масштабную операцию по спасению пятилетнего ребенка, упавшего в глубокий колодец, передает Би-би-си.

Пятилетний Раян упал на 32 метра в узкое отверстие колодца, когда играл неподалеку. Инцидент произошел в городе Тамрат недалеко от архитектурного города Шефшауэн. Диаметр отверстия колодца составляет примерно 25 сантиметров, что затрудняет ситуацию.

Спасательные операции стартовали во вторник и вот-вот должны завершиться. К операции привлечены десятки полицейских, вспомогательных сил, Королевской жандармерии и сотрудников гражданской защиты. Также рядом с местом дежурят медики. Стоит вертолет, который должен доставить мальчика в госпиталь.

Чтобы вызволить мальчика, пять бульдозеров копают землю рядом с местом, куда упал Раян. Выкопано уже 24 метра к вечеру четверга. По словам спасателей, это единственный способ спасти ребенка.

Спасатели спустили в колодец камеру, которая показала, что мальчик жив и в сознании, но получил травмы головы. В отверстие также спустили кислородную маску, еду и воду.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Пользователи Интернета запустили хэштег #SaveRayan. Тысячи неравнодушных молятся за спасение мальчика.

На YouTube были запущены прямые трансляции с места события.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1954591-masshtabnuyu-operatsiyu-po-spaseniyu-rebenka-upavshego-v-32-metrovyy-kolodets-razvernuli-v-marokko/