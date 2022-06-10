ЧП на заводе "АрселорМиттал Темиртау": стало известно состояние выжившего

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Сегодня на заводе на заводе "АрселорМиттал Темиртау" обрушилась кровля. Четверо огнеупорщиков погибли. О состоянии единственного выжившего рассказали в областном управлении общественного здравоохранения, передает корреспондент NUR.KZ.

Пациент 1994 года рождения был доставлен в больницу. Отмечается, что он находится в сознании, гемодинамика стабильная.

"На лобной части глубокая рана. В данный момент проводится диагностика, осматривается совместно с заведующим политравмы, нейрохирургом, хирургами, реаниматологом. Пациент доставлен по красной линии в палату интенсивной терапии", – сообщили медики.

Напомним, что инцидент произошел при демонтаже огнеупорной кладки в недействующей термической печи. В результате обрушения свода печи под завалами оказались пятеро огнеупорщиков, четверо из которых погибли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1973619-chp-na-arselormittal-temirtau-stalo-izvestno-sostoyanie-vyzhivshego/