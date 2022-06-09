Полицейский получил орден за попытку остановить нарушителя в Нур-Султане (видео)

Полицейского наградили за попытку остановить водителя грузовика. Фото: polisia.kz

30-летнего капитана полиции, который, рискуя жизнью, пытался остановить пьяного водителя грузовика, наградили орденом "Айбын" ІІ степени за отвагу, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Указом президента Казахстана старший инспектор Специализированного батальона патрульной полиции Департамента полиции города Нур-Султана Архат Ракишев был награжден орденом "Айбын" ІІ степени за попытку остановить пьяного водителя бетономешалки.

Награду полицейскому вручил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.

"Ты своим отважным поступком защитил стольких людей, обеспечил их безопасность", – подчеркнул вице-министр.

Полицейского наградили за попытку остановить водителя грузовика. Фото: polisia.kz

Несчастный случай произошел еще в декабре прошлого года. При несении службы Ракишев заметил автомашину Howo, водитель которой грубо нарушал ПДД, создавая аварийную ситуацию.

Когда водитель не отреагировал на просьбу остановиться, страж порядка понял, что водитель многотонного груженого бетоном автомобиля находится в неадекватном состоянии, не реагирует на требования. Тогда полицейский решился самостоятельно остановить транспорт.

"Водитель не повиновался его требованию. Поэтому Архат запрыгнул в кабину большегруза. В этот момент мужчина, сопротивляясь, ударил чем-то тяжелым по голове моего сына и сбросил вниз, затем дальше поехал. Другие водители, которые стали свидетелями этой сцены, остановились, чтобы не сбить упавшего на проезжую часть Архата", – поделился отец полицейского Кабдуали Ракишев.

Позже патрульные все же задержали нарушителя. По результатам медицинского освидетельствования, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

После этого случая капитан полиции перенес две операции.

Полицейского наградили за попытку остановить водителя грузовика. Фото: polisia.kz

"Мой сын закончил школу на "алтын белгі". Учился в Евразийском национальном университете, Академии МВД. Он хотел работать полицейским, мечтал об этом. У них нелегкая работа.

Многие до сих пор выражают благодарность за его героический поступок, пишут в Instagram. Я горжусь своим отважным сыном", – рассказала мама Архата Алма Ракишева.

Отмечается, что коллеги всячески оказывают ему помощь и всегда стараются быть рядом.

Также сообщается, что водитель, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, приговорен к 8 годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1973440-politseyskiy-poluchil-orden-za-popytku-ostanovit-pyanogo-voditelya-gruzovika-v-nur-sultane-video/