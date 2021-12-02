Полицейский пострадал при попытке остановить пьяного водителя в Нур-Султане (видео)

Бетономешалка стоит на перекрестке. Кадр из видео: polisia.kz

В Нур-Султане пьяный водитель бетономешалки не подчинился требованиям полицейского, на что тот, рискуя собственной жизнью, решил своими силами остановить автомобиль, сообщает МВД РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.

Инцидент произошел в 14:00 четверга на улице Кошкарбаева.

При несении службы патрульный полицейский Архат Ракишев заметил автомашину Howo, водитель которой грубо нарушал ПДД, создавая аварийную ситуацию. Водитель, не отреагировав на слова полицейского, продолжил движение.

В ответ на это последовала реакция полицейского.

"Сотрудник полиции, оценив ситуацию и осознавая, что водитель многотонного груженого бетоном автомобиля находится в неадекватном состоянии, не реагирует на требования, создавая угрозу жизни граждан и возможной беды в центре города на оживленной улице с плотным потоком транспорта, незамедлительно принял решение по остановке автомашины.

По радиостанции он запросил помощь, обозначив место расположения. Затем полицейский запрыгнул в кабину большегруза, где водитель оказал сопротивление. Вследствие этого сотрудник упал на проезжую часть", – рассказали в МВД.

Полицейские заблокировали машине движение, а самого водителя задержали.

Как отметили в МВД, от мужчины исходил сильный запах алкоголя. Было решено отправить его на медосвидетельствование.

"По результатам освидетельствования, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести", – сообщили в министерстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование. Автомашину водворили на коммунальную стоянку.

"29-летний капитан полиции Архат Ракишев госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. За жизнь полицейского сейчас борются врачи. В органах внутренних дел он с 2015 года", – добавили представители министерства внутренних дел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1945031-politseyskiy-postradal-pri-popytke-ostanovit-pyanogo-voditelya-betonomeshalki-v-nur-sultane/