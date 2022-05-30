Семь человек отравились насмерть в Павлодарской области: появились новые подробности

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В Павлодарской области у всех отравившихся неизвестной жидкостью при поступлении медики наблюдали нарушения в работе центральной нервной системы. По информации главы управления здравоохранения региона, поэтапно у пациентов отказывали различные органы. Полиция возбудила уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации медиков, в больницу поступили 4 человека. Одного из них санавиацией направили в городскую больницу Павлодара. Он был еще в сознании и пояснил врачам, что компания употребляла неизвестную жидкость. При госпитализации у всех пациентов наблюдались одни и те же симптомы.

"Это было обморочное состояние, судороги, неврологическое поражение центральной нервной системы, затем и остановка всех органов. Остановка сердечной, дыхательной деятельности. Все это поэтапно, мероприятия проводились соответствующие, но эффекта не дали", - сообщил руководитель управления здравоохранения Павлодарской области Айдар Ситказинов.

Он добавил, что лечение проводили с учетом состояния пациентов, визуально это напоминало отравление суррогатным алкоголем. Однако точку в этом вопросе должны поставить судмедэксперты. Других подобных жалоб к медикам от жителей Иртышска и Иртышского района не поступало.

Между тем по факту гибели людей открыто уголовное дело по ч.3 ст.306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что все емкости, в частности бутылка и стаканы, из которых выпивали жители Иртышска, изъяты. Оказывается, был и восьмой человек в компании, но он не употреблял неизвестную жидкость.

Напомним, ранее стало известно о смерти 5 человек в результате отравления в Павлодарской области. Еще двое позже скончались в больнице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1971625-sem-chelovek-otravilis-nasmert-v-pavlodarskoy-oblasti-poyavilis-novye-podrobnosti/