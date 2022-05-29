Двое детей утонули в реке в Нур-Султане

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Сегодня, в воскресенье, в столице двое несовершеннолетних мальчиков утонули в реке Есиль, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент по ЧС города Нур-Султана.

29 мая в 12:50 на пульт "112" поступило сообщение о том, что в реке Есиль в районе моста по улице Бейсекова утонули двое детей.

На место прибыл спасательный отряд. Они осмотрели вещи, оставленные на пляже у входа в воду, и начали поисковые работы.

"Водолазным отрядом незамедлительно произведено обследование дна реки, где из воды было извлечено тело одного несовершеннолетнего ребенка мужского пола, затем, спустя несколько минут, найдено тело второго ребенка мужского пола", – говорится в сообщении ДЧС.

В ведомстве добавили, что ранее их сотрудники установили информационный стенд о запрете купания на данном участке, а также запрещающие знаки.

"Уважаемые родители, ДЧС города Нур-Султана настоятельно рекомендует не оставлять детей без присмотра взрослых! Проводите с детьми беседы о соблюдении правил безопасности, в особенности в летний период каникул", – добавили в пресс-службе.

По информации ведомства, на сегодняшний день в столице разрешены три официальных участка для купания:

Центральный парк;

зона отдыха "Три пескаря";

зона отдыха "Столичный двор".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1971514-dvoe-detey-utonuli-v-reke-v-nur-sultane/