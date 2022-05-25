5-летнему ребенку удалили селезенку после падения из окна 4 этажа в Экибастузе

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Ребенок 2017 года рождения выпал из окна 4 этажа в Экибастузе. Мальчик был госпитализирован, на данный момент состояние тяжелое, он находится в отделении реанимации. Ему провели операцию по удалению селезенки, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации департамента полиции Павлодарской области, ребенок упал с высоты четвертого этажа. Произошло это 24 мая примерно в 14 часов дня. В результате с травмами пострадавший был госпитализирован в больницу.

В управлении здравоохранения региона сообщили, что на данный момент состояние несовершеннолетнего стабильно тяжелое. Ребенок проходит послеоперационный период, из-за травмы мальчику пришлось удалить селезенку. Лечение маленький пациент получает в отделении реанимации.

Напомним, 2 мая 4-летний ребенок упал с балкона квартиры на третьем этаже в Усть-Каменогорске. Его экстренно госпитализировали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1970907-5-letnemu-rebenku-udalili-selezenku-posle-padeniya-iz-okna-4-etazha-v-ekibastuze/