4-летний ребенок упал с балкона в Усть-Каменогорске

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Ребенок 2018 года рождения, оставшись без присмотра, выпал с балкона квартиры на третьем этаже. Об инциденте сообщается на официальной Instagram-странице ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Едва не окончившийся трагедией случай произошел вчера, 2 мая, примерно в 18:30.

По данным спасателей, в квартире в этот момент с малышом находился его отец. В какой-то момент малыш остался без присмотра и выпал с балкона.

Ребенка срочно госпитализировали. О его состоянии пока не сообщается.

В связи с произошедшим спасатели дали рекомендации родителям:

большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних;

отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;

никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений! Напротив, москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается на нее, как на окно. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками;

по возможности открывайте окна сверху, а не снизу;

установите на окна специальные фиксаторы.

Напомним, ранее спасатели ВКО вызволили ребенка, застрявшего во фляге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1967685-4-letniy-rebenok-upal-s-balkona-v-ust-kamenogorske/