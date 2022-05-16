Две малолетние девочки забрались в печь в Акмолинской области, одна из них погибла

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14 мая в дежурную часть отдела полиции города Косшы поступило сообщение от диспетчера станции скорой помощи о смерти девочки 2015 года рождения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Стражи порядка выяснили, что 14 мая в обеденное время девочки 2015 и 2014 годов рождения во время игры залезли в печь.

Дверца печи захлопнулась с обратной стороны, от чего обе застряли внутри и не смогли выбраться.

В результате девочка 2015 года рождения скончалась на месте трагедии.

По данному факту назначена экспертиза.

Вторая девочка 2014 года рождения выжила, медики доставили ее в детскую городскую больницу города Нур-Султан с диагнозом "гипоксия тяжелой степени".

Напомним, накануне также пятилетняя девочка погибла в Алматинской области в результате схода грязевой массы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1969369-dve-maloletnie-devochki-zabralis-v-pech-v-akomlinskoy-oblasti-odna-iz-nih-pogibla/