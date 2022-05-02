Ребенок застрял во фляге в ВКО (видео)

Спасение ребенка. Кадр из видео: ДЧС ВКО

Спасатели Восточно-Казахстанской области помогли ребенку, застрявшему во фляге. Мальчик забрался в нее, когда играл во дворе, сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

О том, что ребенку 2018 года рождения нужна помощь спасателей, сообщила его старшая сестра. Выяснилось, что дети остались в частном жилом доме одни. Мальчик играл во дворе, забрался во флягу и застрял в ней.

Ребенок стал кричать, его крики услышала сестра, которая сразу позвонила в службу "112".

На место происшествия прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО. Сначала они просто попытались вытащить мальчика, однако ноги ребенка оказались зажаты внутри фляги.

Спасатели разрезали флягу с помощью специнструментов и достали ребенка. Сейчас он в безопасности, в медицинской помощи не нуждается, отметили в ведомстве.

Старший инструктор-спасатель ДЧС ВКО Арнат Касенов отметил, что подобные случаи не являются редкостью.

"Такие спасательные операции происходят очень часто. Дети попадают в экстренные ситуации, когда родители недооценивают, насколько опасно оставлять их хотя бы на минуту без присмотра", - заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1967675-rebenok-zastryal-vo-flyage-v-vko-video/