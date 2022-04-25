Еще одна девушка сорвалась с 30-метрового обрыва в Петропавловске (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: sputnik.kz

Еще одна девушка упала с крутого обрыва реки Ишим в Петропавловске. В апреле это уже второй подобный случай. В городском управлении полиции сообщили, что пострадавшую доставили в больницу, передает Sputnik Казахстан.

О падении 17-летней девушки с обрыва в парке Победы сообщил в соцсетях местный житель Андрей Фролов.

"Вчера в парке Победы с обрыва упала девушка. Надо отметить, что это уже не первый случай в этом районе, и никому до сих пор нет дела до этого опасного участка в городе", - написал житель Петропавловска.

Он отметил, что парк Победы - это место массового отдыха, поэтому местным властям необходимо обратить внимание на опасный участок и установить ограждения.

Как рассказали в управлении полиции Петропавловска, на пульт 102 поступило сообщение о том, что в парке Победы с обрыва упала девушка. На место происшествия выехали стражи порядка, скорая помощь, спасатели.

"Пострадавшая 2005 года рождения с различными травмами была госпитализирована в одно из медицинских учреждений города", - пояснили в ведомстве.

Здесь добавили, что установка ограждений в компетенцию правоохранительных органов не входит. Однако на территории парка круглосуточно несут службу сотрудники, которые дополнительно ориентированы на предупреждение подобных фактов.

Напомним, ранее стало известно, что 18-летняя девушка упала с 30-метрового обрыва в районе парка Победы в Петропавловске. К счастью, она серьезно не пострадала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1966580-esche-odna-devushka-sorvalas-s-30-metrovogo-obryva-v-petropavlovske-video/