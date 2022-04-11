18-летняя девушка упала с обрыва в Петропавловске (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: polisia.kz

Девушка упала с обрыва в Петропавловске. К ней на помощь поспешили полицейские и спасатели. Их координировал с другого берега неравнодушный житель, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Житель поселка Заречный на противоположном берегу реки Есиль увидел лежащего человека. Он сразу сообщил об этом в правоохранительные органы.

На место выехали полицейские. Их координировал с другого берега неравнодушный мужчина.

По словам старшего инспектора службы батальона патрульной полиции УП Петропавловска Толегена Алдабергенова, в течение нескольких минут они спустились по крутому 30-метровому обрыву.

Лежавшим на берегу человеком оказалась девушка.

"Чтобы она не получила сильного переохлаждения, мы надели на нее свою одежду и начали ее поднимать наверх. Однако глина на берегу не давала возможности быстро подняться. Мы по рации сообщили об обстановке в ЦОУ, попросили вызвать спасателей и скорую помощь", - рассказывает полицейский.

Вместе со спасателями стражи порядка на специальной платформе подняли девушку, а медики оказали необходимую помощь.

Выяснилось, что 18-летняя жительница города в районе Парка Победы сорвалась с обрыва. К счастью, ее жизни сейчас ничего не угрожает. Она благополучно вернулась к родным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1964510-18-letnyaya-devushka-upala-s-obryva-v-petropavlovske-video/