2-летняя девочка выпала из окна 5 этажа в Караганде

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2-летняя девочка выпала из окна пятого этажа в Караганде. Несчастный случай произошел 16 апреля. Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС региона в Instagram.

По информации ведомства, 16 апреля по неосторожности из окна 5 этажа выпала девочка 2019 года рождения. 5-этажный жилой дом находится по улице Гоголя в Караганде.

С места происшествия пострадавшую госпитализировали в больницу.

В ДЧС Карагандинской области попросили не оставлять маленьких детей без присмотра, не рассчитывать на москитные сетки, по возможности открывать окна сверху, а не снизу, не разрешать малышам выходить на балкон без сопровождения взрослых.

Напомним, вечером 13 апреля 2-летний ребенок выпал из окна 5 этажа в Костанайской области. Трагедия произошла в Рудном. Мальчик скончался в больнице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1965593-2-letnyaya-devochka-vypala-iz-okna-5-etazha-v-karagande/