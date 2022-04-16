2-летний ребенок выпал из окна 5 этажа и погиб в Костанайской области

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В Костанайской области 2-летний ребенок выпал из окна 5 этажа и скончался от полученных травм. Трагедия произошла вечером 13 апреля. Спасатели просят родителей не оставлять детей без присмотра, передает "ТВС-Магнетит".

В Рудном вечером 13 апреля малыш 2020 года рождения выпал из окна 5 этажа. От полученных травм мальчик скончался в больнице.

По информации спасателей, несчастный случай произошел в результате того, что ребенок оперся на москитную сетку.

Данные о происшествии переданы полицейским для расследования обстоятельств случившегося.

Сотрудники УЧС Рудного просят жителей не оставлять детей в квартире без присмотра и принимать необходимые меры предосторожности.

Отметим, что подобные трагедии, к сожалению, периодически происходят по всему Казахстану. Например, летом прошлого года 2-летний ребенок выпал из окна и разбился насмерть в Уральске, позже аналогичный случай имел место в Шымкенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1965341-2-letniy-rebenok-vypal-iz-okna-5-etazha-i-pogib-v-kostanayskoy-oblasti/