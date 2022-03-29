Двое мужчин перевернулись на лодке и погибли в Алматинской области
Двое мужчин перевернулись на резиновой лодке и погибли в Уйгурском районе Алматинской области. Трагедия произошла вечером 28 марта, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
28 марта в 17.30 часов в дежурно-диспетчерское отделение РОСО поступило сообщение о том, что в Уйгурском районе на озере Деревянное на резиновой лодке перевернулись два рыбака 1973 и 1969 годов рождения. Оба утонули.
Тело одного из мужчин сразу извлекли из воды очевидцы. Второго нашли водолазы, выехавшие на место происшествия.
Спасатели обратились к казахстанцам и попросили быть осторожными во время рыбалки на лодке, а также надевать спасательный жилет.
В январе текущего года рыбак провалился под лед и утонул в Павлодарской области. Погибшим оказался мужчина 1983 года рождения. Очевидец рассказал подробности случившегося.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1962544-dvoe-muzhchin-perevernulis-na-lodke-i-pogibli-v-almatinskoy-oblasti/