Рыбак провалился под лед и утонул в Павлодарской области

Иллюстративное фото: Getty Images/ Rebecca Smith

18 января в поселке Шедерты в Павлодарской области утонул мужчина. Об этом сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

По информации ДЧС, случай произошел на канале имени Каныша Сатпаева в районе автомобильного моста. Погибшим оказался гражданин 1983 года рождения.

Очевидец трагедии рассказал, что погибший направлялся по льду к середине канала, чтобы порыбачить. Мужчина вспомнил, что отвернулся на какое-то время, чтобы разложить снасти, а когда повернулся обратно, то увидел, что рыбак уходил под лед.

Очевидец обратился в службу "112". На место выехали спасатели и сотрудники УЧС, после чего тело погибшего рыбака было извлечено из воды.

Напомним, недавно в Акмолинской области рыбак заблудился во время бурана. Мужчину искали всю ночь. К счастью, утром он вышел к спасателям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1952173-rybak-provalilsya-pod-led-i-utonul-v-pavlodarskoy-oblasti/