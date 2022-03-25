Иностранцы заблудились в горах в Алматинской области: спасатели получили сигнал из США

Спасатели и туристы. Фото: instagram.com/roso_kazakhstan

Появились новые подробности о спасении потерявшихся иностранных туристов в горах Алматинской области. Оказалось, что сигнал бедствия поступил в Казахстан из США. Об этом говорится на официальной странице регионального ДЧС в Instagram.

Как сообщалось ранее, в районе перевала Асы на водохранилище Бартогай в Енбекшиказахском районе потерялись иностранные туристы - гражданин Бельгии и гражданин Франции.

У мужчин 1987 года рождения сломалась арендная машина, на которой они хотели посетить природные достопримечательности Казахстана.

Исправить поломку самостоятельно им не удалось, поэтому иностранцы обратились за помощью по спутниковой связи, нажав на кнопку "SOS" на спутниковом телефоне.

После нажатия сообщение с координатами получила компания, оказывающая услуги связи в США. Американские специалисты передали информацию о сигнале бедствия через посольство Казахстана в ДП Алматы, а полицейские, в свою очередь, отправили сообщение в ДЧС Алматинской области.

В итоге в 01:30 ночи часов силами ДЧС (6 сотрудников и 2 единицы техники), РОСО Алматы (9 сотрудников, 2 единицы техники и 1 кинологический расчет) и местной полицейской службы села Шелек (5 сотрудников и 2 единицы техники) туристы были найдены и отправлены в Алматы.

В медицинской помощи, к счастью, они не нуждались.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1962028-dvoih-turistov-iz-frantsii-i-belgii-spasli-po-signalu-ot-ssha-v-gorah-almatinskoy-oblasti/