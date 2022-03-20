Мать выронила 9-месячного ребенка с эскалатора в Уральске: девочка скончалась
В больнице Уральска скончалась девятимесячная девочка, которую мать выронила из рук на эскалаторе торгового центра. Смерть ребенка зарегистрирована 19 марта, передает корреспондент NUR.KZ.
Как сообщили в Управлении здравоохранения области, сразу после падения с эскалатора пострадавшую девочку доставили в городскую многопрофильную больницу.
Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое. Врачи сообщили, что ребенок упал с высоты около пяти метров.
"У ребенка была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Было сделано переливание крови. Из-за тяжести состояния пострадавшей операцию сделать было невозможно.
К сожалению, вечером 19 марта девочка, не приходя в сознание, умерла в больнице", - констатировали в облздраве.
Напомним, что этот несчастный случай произошел днем 13 марта в торговом центре Asia Mall.
Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях. Отмечалось, что свидетелями трагедии стали десятки людей. В Департаменте полиции указали, что 35-летняя мать выронила ребенка на эскалаторе между первым и вторым этажами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1961632-umerla-vypavshaya-iz-ruk-materi-devochka-v-uralske-video-18/