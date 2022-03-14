Мать выронила 9-месячного ребенка с эскалатора в Уральске

Место происшествия. Кадр из видео: соцсети

35-летняя женщина не удержала ребенка в руках и выронила его с эскалатора торгового центра в Уральске. Страшный инцидент попал на видео. Сейчас 9-месячная девочка находится в реанимации, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах видно, что женщина встала на эскалатор с ребенком в руках. Но малышка выскользнула и упала в пролет между этажами.

В департаменте полиции Западно-Казахстанской области рассказали, что 13 марта в ТРК "Азия Молл", расположенном в микрорайоне "Женис", 35-летняя женщина выронила младенца с эскалатора.

"Ребенок с различными травмами госпитализирован. Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Уральска, проводится проверка", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении здравоохранения региона подчеркнули, что вызов на станцию скорой медицинской помощи поступил днем 13 марта.

"Пострадавшая доставлена в городскую многопрофильную больницу. У девятимесячной девочки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, обширное кровоизлияние. Состояние ребенка крайне тяжелое, девочка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", - заявили медики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1960533-mat-vyronila-9-mesyachnogo-rebenka-s-eskalatora-v-uralske/