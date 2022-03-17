Судно ОАЭ с 30 пассажирами начало тонуть у побережья Ирана

Судно ОАЭ в водах Ирана. Фото: Telegram/РИА Новости

Информационная база портово-морской организации сообщила на сайте, что в водах южного Ирана тонет морское судно из ОАЭ.

На корабле находятся 30 членов экипажа. Проводится поисково-спасательная операция.

Судно начало тонуть у берегов южного иранского города Эселуйе.

Информация о пострадавших или погибших не сообщается.

Судно затонуло из-за плохой погоды.

Напомним, в начале февраля на судне у берегов Нигерии, которое принадлежит нефтедобывающей компании, произошел взрыв. На борту находилось 10 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1961297-sudno-oae-s-30-passazhirami-nachalo-tonut-u-poberezhya-irana/