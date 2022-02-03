Взрыв прогремел на нефтяном танкере у берегов Нигерии

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Взрыв и пожар произошли на судне нефтедобывающей компании у берегов Нигерии, передает Daily Trust.

Судно Trinity Spirit принадлежит нигерийской компании Shebah E&P.

"Сообщаем о печальном инциденте - пожаре, охватившем наш нефтедобывающий объект в море Trinity Spirit, расположенный у терминала Укпокити, после взрыва, произошедшего в ранние часы среды", - гласит заявление самой компании.

Расследование инцидента началось. Сообщается, что на борту были 10 человек. Информации о погибших нет. Члены экипажа считаются пропавшими без вести.

В момент взрыва судно находилось у берегов южного штата Дельта. Среди находившихся поблизости рабочих нефтяных платформ началась паника.

Рыбаки и спасатели американской компании Chevron предприняли попытку помочь. Но не смогли из-за интенсивности огня.

Напомним, недавно в турецком городе прогремел мощный взрыв на нефтепроводе, который привел к пожару. В результате ЧП никто не пострадал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1954460-vzryv-progremel-na-neftyanom-tankere-u-beregov-nigerii/