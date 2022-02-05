"Сообщил жене, что заблудились": двоих мужчин нашли мертвыми в Алматинской области

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Двое мужчин 3 февраля выехали на мотоцикле, после чего вечером один из них позвонил жене и сообщил, что они заблудились. На следующий день их тела нашли примерно в одном километре от берега озера Балхаш. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, вечером 4 февраля к ним поступило сообщение об обнаружении в одном километре от берега озера Балхаш (толщина льда 3-5 см) тел двух мужчин. Их самостоятельно извлекли из воды очевидцы.

Выяснилось, что погибшие - жители села Куйган Балхашского района 1985 и 1987 годов рождения.

"3 февраля они в дневное время выехали на мотоцикле в сторону села Шыганак Жамбылской области. Около восьми вечера того же дня один из мужчин сообщил супруге по телефону, что они заблудились, после чего связь оборвалась.

4 февраля около 14.00 часов тела погибших были найдены в 25 км от села Балатопар на озере Балхаш в замерзшем состоянии, мотоцикл обнаружен на дне водоема", - рассказали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Причина смерти выясняется, назначена судебно-медицинская экспертиза. Сообщений о помощи в подразделения ДЧС не поступало.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1954750-soobschil-zhene-chto-zabludilis-dvoih-muzhchin-nashli-mertvymi-v-almatinskoy-oblasti/