"Попал под конвейер": бригадир погиб на фабрике "АрселорМиттал Темиртау"

Иллюстративное фото: facebook.com/AMTemirtau

Очередной несчастный случай произошел в "АрселорМиттал Темиртау". Погиб бригадир участка агломерационной фабрики. Предположительно, он попал под конвейер. Трагедию прокомментировали в пресс-службе компании и управлении по инспекции труда Карагандинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Погибшему бригадиру участка было 46 лет. По словам его коллег, несчастный случай произошел в ночную смену.

В пресс-службе "АрселорМиттал Темиртау" подтвердили гибель сотрудника.

"С сожалением сообщаем о несчастном случае на аглофабрике стального департамента, в результате которого мы потеряли коллегу - бригадира участка рудоусреднения 1975 года рождения. Создана специальная комиссия, случай расследуется", - сообщили в компании.

Для выяснения обстоятельств и причины произошедшего создана специальная комиссия. Она проведет расследование. Об этом сообщили в пресс-службе управления по инспекции труда Карагандинской области.

"Назначена комиссия по проведению специального расследования. Обстоятельства и причины несчастного случая будут определены по окончании расследования, о чем дополнительно будет сообщено", - отметили в ведомстве.

Напомним, 22 декабря прошлого года на шахте компании "АрселорМиттал Темиртау" произошел несчастный случай, во время которого травмы получил 46-летний горнорабочий. Его придавило металлом. Позже пострадавший скончался в больнице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1954097-popal-pod-konveyer-brigadir-pogib-na-fabrike-arselormittal-temirtau/