Французский фотограф замерз насмерть в центре Парижа

Рене Робер. Фото: twitter.com/mompontet

Известный фотограф Рене Робер умер в больнице от переохлаждения. Он потерял сознание на одной из улиц Парижа, но никто из прохожих не обратил на него внимание и не вызвал скорую помощь, передает BFMTV.

Как сообщает издание, 84-летний мужчина лежал на тротуаре всю ночь, пока бездомный не вызвал скорую помощь около шести утра. В больницу Рене Робера доставили уже с сильным переохлаждением и с черепно-мозговой травмой, врачам не удалось спасти его жизнь.

"В течение 9 часов ни один прохожий не остановился, чтобы посмотреть, почему этот джентльмен лежит на тротуаре. Кто угодно <…> Когда человек лежит на тротуаре, как мы торопимся, давайте проверим его состояние. Давайте остановимся на мгновение", – написал Мишель Монпонте, друг фотографа, в Twitter.

Отмечается, что инцидент произошел на прошлой неделе, 18 января. В том районе, где потерял сознание пожилой мужчина, оживленно даже в будние дни.

Французский фотограф Рене Робер стал известен своими снимками танцоров фламенко.

Накануне после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России, актер Расми Джабраилов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1952980-frantsuzskiy-fotograf-zamerz-nasmert-v-tsentre-parizha/