Умер российский актер Расми Джабраилов

Расми Джабраилов. Фото: instagram.com/mayakovka

Вчера, 22 января, после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России, актер Расми Джабраилов. Печальной новостью поделился Московский академический театр имени В. Маяковского на своей странице в Instagram.

Артисту было 89 лет.

Коллектив театра принес соболезнования родным и близким актера, отметив, что для маяковцев уход Джабраилова стал невосполнимой потерей.

"Актер с оригинальной внешностью и могучим темпераментом, создавший галерею ярких образов, трогательно нежных, иногда омерзительно подлых, часто уморительно смешных. Такие разные герои в исполнении Расми Джабраилова были объединены одной общей чертой - в каждом из них, вне зависимости от обстоятельств, всегда было что-то человечное, живое и светлое. Всегда это были личности, какие бы поступки они не совершали, какие бы чувства ими не двигали", - говорится в сообщении.

Расми Халидович Джабраилов окончил актерский факультет ГИТИСа в 1955 году, а в 1961 - режиссерский факультет ГИТИС.

Практически параллельно с обучением молодой артист служил в Лезгинском драмтеатре имени С. Стальского в Дербенте. Два года работал на Таджикфильме вторым режиссером. Затем был режиссером Дагестанского русского театра им. М. Горького в Махачкале и главным режиссером Даргинского театра им.О.Батырая в Избербаше.

В 2019 году Расми Джабраилов получил Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Зрителям Джабраилов запомнился по своей игре в сериалах "Моя прекрасная няня", "Москва улыбается", "Капитанские дети", "Люба, дети и завод".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1952530-umer-rossiyskiy-akter-rasmi-dzhabrailov/