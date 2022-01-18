Заблудившегося в буран рыбака искали всю ночь в Акмолинской области

Кадр из видео с места событий: ДЧС Акмолинской области

Заблудившегося рыбака искали всю ночь спасатели Акмолинской области. Об этом сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

Спасатели подчеркнули, что в минувшие выходные в регионе сложилась сложная метеорологическая обстановка. Несмотря на это, трое друзей решили отправиться на рыбалку, проигнорировав предупреждение о надвигающемся буране в SMS-рассылке.

Ближе к ночи один из рыбаков при возвращении к автотранспорту отстал от друзей и потерялся в поле. Он заблудился в районе плотины "Соленая балка".

В ДЧС рассказали, что сперва рыбаки пытались самостоятельно искать друга, однако после безуспешных попыток позвонили спасателям.

Спасатели совместно с полицейскими, местными исполнительными органами организовали штаб на месте поисков. Рыбака искали всю ночь. Отмечается, что мобильной связи с пропавшим не было.

"К утру рыбак вышел навстречу к поисковой группе. Как оказалось, после того как он потерял ориентир, рыбак принял решение не идти по бурану, а, собрав палатку, переночевать в ней. Палатку замело снегом, поэтому спасатели не нашли мужчину ночью", - рассказал о поисках начальник отдела ЧС Есильского района Ержан Каппасов.

По его словам, мужчину передали в руки медиков. Состояние рыбака было удовлетворительным.

Сам рыбак пояснил, что утром увидел проблесковые маячки и решил пойти к ним. Он выразил благодарность сотрудникам ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951748-zabludivshegosya-v-buran-rybaka-iskali-vsyu-noch-v-akmolinskoy-oblasti/