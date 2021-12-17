Скончалась астанчанка, на которую упала металлическая конструкция с крыши ЖК

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/qumash_kz

В Нур-Султане скончалась 56-летняя женщина, попавшая в реанимацию два месяца назад после того, как на нее с крыши ЖК упала металлическая конструкция. Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения столицы, передает корреспондент NUR.KZ.

Несчастный случай произошел 22 октября. Во время непогоды ветром с крыши одного из столичных ЖК сорвало металлический купол. Конструкция упала на женщину, которая в этот момент проходила мимо.

Астанчанку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Ее поместили в реанимацию.

"Выявлена открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени тяжести. Имелись различные ушибы тела.

Были проведены поэтапно операции головного мозга, которые, к сожалению, не дали положительной динамики", - сообщили в УОЗ.

В ведомстве добавили, что женщина скончалась 14 декабря, не приходя в сознание.

"Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, пациентку спасти не удалось", - заключили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1947250-skonchalas-astanchanka-na-kotoruyu-upala-metallicheskaya-konstruktsiya-s-kryshi-zhk/