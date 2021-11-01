Падение конструкции в Нур-Султане: врачи рассказали о состоянии пострадавшей

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/qumash_kz

Женщина, пострадавшая при падении конструкции в Нур-Султане, продолжает оставаться в реанимации, пишет корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного горздрава.

По данным УОЗ, состояние пациентки остается тяжелым.

"Продолжает наблюдаться и находиться в реанимации. Каких-либо прогнозов врачи давать не могут", – сообщили в управлении общественного здравоохранения города Нур-Султан.

Напомним, 22 октября в Нур-Султане на женщину рухнула конструкция, находившаяся на крыше. Она получила многочисленные травмы, ее состояние оценивалось как крайне тяжелое. Пациентке сразу же оказали медпомощь и провели срочную операцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1939927-padenie-konstruktsii-v-nur-sultane-vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-postradavshey/