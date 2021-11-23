Выживший после аварии в Болгарии рассказал, что слышал сильный взрыв

Авария в Болгарии. Фото: Telegram/РИА Новости

Специалисты рассказали о двух возможных причинах аварии с автобусом в Болгарии, которая унесла жизни 46 человек, передает РИА Новости.

Возможными причинами происшествия стали человеческая ошибка или техническая неисправность.

"Тела обгорели до неузнаваемости. Предстоит еще взять образцы, чтобы установить личность каждого из погибших", - говорит руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов.

Он добавил, что пока неизвестно, находились ли в автобусе граждане Болгарии. Всего в салоне, по разным данным, в момент трагедии находились 52 или 53 человека. Семеро выжили. Один из них, уроженец Северной Македонии, заявил, что слышал взрыв.

"Смог поговорить с одним из выживших. Тот сказал, что услышал сильный взрыв, после чего он и семь других пассажиров смогли выскочить через окна", - сообщил журналистам премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев.

Политик заявил, что будет рад помочь болгарской стороне с расследованием. Он добавил, что сейчас в приоритете оказать помощь пострадавшим.

Между тем в Сети было опубликовано видео с места происшествия.

Президент Болгарии Румен Радев выразил соболезнования главе Северной Македонии Стево Пендаровски, а также родственникам и близким погибших в ДТП. А премьер-министр Стефан Янев посетил больницу, куда были госпитализированы пострадавшие.

Авария произошла во вторник утром на трассе София - Благоевград. Автобус имел македонскую регистрацию. Среди погибших - 12 детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1943516-vyzhivshiy-posle-avarii-v-bolgarii-rasskazal-chto-slyshal-silnyy-vzryv/