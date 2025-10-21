Трижды "проглядели" беременность: о состоянии родившей ребенка актюбинской школьницы рассказали в Минздраве

Директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка Минздрава в кулуарах мажилиса прокомментировала резонансный случай родов у 9-классницы в Актюбинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка Шакизат Халыкова заверила, что ребенок родился здоровым.

"Сейчас мать и ребенок находятся в областном перинатальном центре в Актобе. У мамы со здоровьем все нормально, с ней работают психологи, осмотрена главным акушером-гинекологом Актюбинской области", - сообщила Халыкова.

По ее словам, не соответствует действительности информация, что она родила в спортзале.

"Из школы, из-за боли в области живота, ее привезли в районную больницу и там была диагностирована беременность. Там оказали медицинскую помощь в полном объеме. Родила, роды без особенностей, родился мальчик. После рождения сразу, с учетом того, что ребенок родился от юной первородящей, ее с ребенком вывезли в областной перинатальный центр.

С родителями тоже проведена беседа, они собираются забрать ребенка с собой. Остальная информация у нас конфиденциальная", - резюмировала спикер.

Напомним, неделю назад стало известно, что в Актюбинской области 14-летняя школьница родила ребенка. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело. Предполагаемый отец ребенка был установлен и арестован.

Позже мы писали, что школьница трижды обращалась в медучреждения. Но ни один из осмотров - в марте, мае и сентябре - не выявил беременности.

