Трижды "проглядели" беременность: о состоянии родившей ребенка актюбинской школьницы рассказали в Минздраве
Опубликовано:
Директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка Минздрава в кулуарах мажилиса прокомментировала резонансный случай родов у 9-классницы в Актюбинской области, передает корреспондент NUR.KZ.
Директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка Шакизат Халыкова заверила, что ребенок родился здоровым.
"Сейчас мать и ребенок находятся в областном перинатальном центре в Актобе. У мамы со здоровьем все нормально, с ней работают психологи, осмотрена главным акушером-гинекологом Актюбинской области", - сообщила Халыкова.
По ее словам, не соответствует действительности информация, что она родила в спортзале.
"Из школы, из-за боли в области живота, ее привезли в районную больницу и там была диагностирована беременность. Там оказали медицинскую помощь в полном объеме. Родила, роды без особенностей, родился мальчик. После рождения сразу, с учетом того, что ребенок родился от юной первородящей, ее с ребенком вывезли в областной перинатальный центр.
С родителями тоже проведена беседа, они собираются забрать ребенка с собой. Остальная информация у нас конфиденциальная", - резюмировала спикер.
Напомним, неделю назад стало известно, что в Актюбинской области 14-летняя школьница родила ребенка. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело. Предполагаемый отец ребенка был установлен и арестован.
Позже мы писали, что школьница трижды обращалась в медучреждения. Но ни один из осмотров - в марте, мае и сентябре - не выявил беременности.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/2299806-trizhdy-proglyadeli-beremennost-v-minzdrave-rasskazali-o-sostoyanii-rodivshey-desyatiklassnicy-v-aktyubinskoy-oblasti/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах