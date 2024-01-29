Житель Экибастуза принял роды у жены по инструкции диспетчера скорой помощи

Житель Экибастуза принял у своей 36-летней супруги роды. До прибытия кареты скорой помощи его по телефону инструктировала диспетчер "103", передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщает издание, в ночь на 28 января у 36-летней женщины на 41 неделе беременности начались схватки. До приезда врачей мужа роженицы инструктировала по телефону диспетчер скорой помощи.

Карета скорой помощи прибыла на вызов спустя девять минут. К этому моменту ребенок уже родился. Женщину с новорожденным доставили в роддом Экибастуза в стабильном состоянии.

"Принять роды может каждый сотрудник нашей службы, будь то диспетчер или фельдшер. Ежегодно мы обучаем персонал тонкостям родовспоможения и алгоритму ведения родов. В прошлом году повышение квалификации по неонатологии прошли около ста наших сотрудников", – рассказала заместитель руководителя областной станции скорой помощи Ольга Вербовая.

Отмечается, что с начала года в Павлодарской области сотрудники скорой помощи выезжали на домашние роды шесть раз.

Напомним, в начале января проводница поезда Алматы – Актобе помогла пассажирке родить ребенка.

А в мае прошлого года жительница Алматинской области родила ребенка в автомобиле до приезда скорой помощи.