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Партнерские роды временно запретили на севере Казахстана

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Пара держит руки на животе беременной женщины
Пара. Иллюстративное фото: pixabay.com

Из-за вспышки кори в стране в Северо-Казахстанском областном перинатальном центре временно запретили партнерские роды, передает Kazinform со ссылкой на облздрав.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в перинатальном центре СКО один из сотрудников заболел корью, которая может быть смертельно опасна для новорожденных.

В пресс-службе управления здравоохранения области журналистам сообщили, что у врача действительно выявили заболевание, но он тогда находился на больничном со своим ребенком.

В ведомстве подчеркнули, что заболевший сотрудник не контактировал с пациентками медучреждения.

"Заражения корью именно в областном перинатальном центре не зарегистрировано. Карантин в перинатальном центре не вводили, но запретили партнерские роды. Связано это с тем, что многие не предоставляют паспорт вакцинации и не могут подтвердить, что у них имеется прививка от кори.

Инкубационный период у кори долгий, кто-то из посетителей может быть ее переносчиком. Чтобы не рисковать здоровьем пациенток и новорожденных, было принято такое решение", - сообщили в пресс-службе облздрава.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/2046960-partnerskie-rody-vremenno-zapretili-na-severe-kazahstana/

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