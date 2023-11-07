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Девочка-гигант родилась в Жезказгане

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Младенец держит за руку родителя
Новорожденный. Фото: pixabay.com

В перинатальном центре Жезказгана родилась крупная девочка весом почти шесть килограммов. Маму с ребенком уже выписали, передает телеканал "Хабар 24".

Специалисты считают, что сегодня рождение крупных младенцев – уже не редкость. И казахстанские медработники вполне успешно справляются с такими случаями. Эти роды, как отмечают врачи, прошли вполне успешно, а маму с ребенком уже выписали.

В сюжете телеканала также приводится статистика, согласно которой, за последние несколько лет в регионе увеличилась рождаемость. С начала года на свет появились 2815 детей.

В Жезказган для оказания квалифицированной медицинской помощи новорожденным и матерям сейчас активно привлекают специалистов. К работе в регионе уже приступили 2 врача акушера-гинеколога, которые воспользовались господдержкой в виде подъемных в размере 5 млн тенге. Дополнительно на эти цели в Жезказгане выделили еще 20 млн.

«Рождаемость в нашем родильном доме растет ежегодно. Наши врачи квалифицированные, оказывают экстренную и плановую помощь беременным, роженицам. За 9 месяцев не допустили материнскую смертность, снижаем младенческую смертность, очень низкая сейчас. Это, я думаю, благодаря нашим квалифицированным врачам», - отмечает руководитель по родовспоможению областной многопрофильной больницы Жезказгана Гайнура Абишева.

Действительно, рождение крупных детей в регионах Казахстана – не редкость. К примеру, в сентябре ребенок весом 6 килограммов 300 граммов появился на свет в Алматы. Девочка-гигант весом 6,7 кг появилась на свет весной этого года в Костанае, ребенок с богатырским весом – 6 килограммов и 880 граммов родился в августе в Актау .

Стоит отметить, что зачастую при рождении крупного ребенка проводится операция - кесарево сечение.

Справка: кесарево сечение (sectio caesarea; син. кесарское сечение) - хирургический метод извлечения плода и последа через разрез в стенке матки. Операция производится в тех случаях, когда родоразрешение через естественные родовые пути невозможно или опасно для жизни матери или плода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/2044476-devochka-gigant-rodilas-v-zhezkazgane/

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