Девочки-тройняшки родились в Таразе

Умида Аширова. Фото: facebook.com/zhambyluzo

В перинатальном блоке Жамбылской областной многопрофильной больницы города Тараза родились девочки-тройняшки, сообщает пресс-служба Управления здравоохранения региона на странице в Facebook.

Как сообщили в Управлении здравоохранения Жамбылской области, глава семьи Алинур Абдуллаев работает супервайзером, а мать Умида Аширова – лаборантом. Вместе они воспитывают двух дочерей - 7-летнюю Айлану и 4-летнюю Амелию. В третий раз женщина родила тройню.

"Девочки-тройняшки появились на свет раньше срока – на 35 неделе беременности. Вес малышек при рождении был 1980, 2120 и 2020 граммов. Их назвали красивыми именами – Айлин, Алия и Элиф.

После рождения недоношенные дети были переведены в отделение неонатологии для дальнейшего обследования и выхаживания", – рассказали в ведомстве.

В пресс-службе управления отметили, что жизни детей ничего не угрожает, за ними был организован специальный уход. Новорожденные находятся с матерью.

"Проводится консультирование матери по вопросам грудного вскармливания, уходу за маловесными новорожденными, а также обучению опасным симптомам.

Таким образом, в молодой семье, ставшей в одночасье многодетной, будут расти пять дочерей", – добавили в Управлении здравоохранения региона.

Напомним, в сентябре тройня родилась и в Алматы. Три мальчика появились на свет с помощью кесарева сечения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/1994047-devochki-troynyashki-rodilis-v-taraze/