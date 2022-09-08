Тройня родилась в Алматы

Центр перинатологии и детской кардиохирургии. Фото: пресс-служба ЦПиДКХ

В Центре перинатологии и детской кардиохирургии родилась тройня – три мальчика весом 1990 грамм, 1940 грамм и 2200 грамм, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ЦПиДКХ.

Дети появились на свет с помощью кесарева сечения. Учитывая редкий случай многопольной беременности, операцию провел профессор кафедры Центра перинатологии и детской кардиохирургии Сауле Исенова.

“Мальчики появились на свет на 34 неделе беременности. Дети были извлечены каждый в своей плодной оболочке. Только после извлечения из полости матки оболочки вскрывались и ребенок рождался. Данная методика извлечения недоношенных детей позволяет избежать многих осложнений, которые связаны с кровоизлиянием в различные органы. Операция длилась более одного часа и прошла успешно. Сейчас мама чувствует себя хорошо", – рассказала Сауле Исенова.

Как добавила заместитель директора по неонатологии Елена Плужникова, в настоящее время дети – все трое – находятся в детской реанимации на респираторной поддержке. Их состояние стабильное.

Отмечается, что дети были зачаты естественным путем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/1986846-troynya-rodilas-v-almaty/