Беби-бум пошел на спад: на 8,4% упала рождаемость в Казахстане за год

Новорожденный. Иллюстративное фото: pexels.com

По данным Бюро нацстатистики, в первом полугодии этого года в Казахстане родились на 18 тысяч детей меньше, чем в этом же периоде прошлого года, передает Telegram-канал DataHub.

В первом полугодии 2022 года на свет появились 198,1 тыс. детей, а это на 8,4%, или 18,1 тыс., меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

"С одной стороны, объяснить это можно именно ростом рождаемости в первом полугодии 2021 года, который был связан с ограниченным выбором альтернативного досуга во время карантинов 2020-го. Но все далеко не так просто", – говорится в публикации.

В семи регионах Казахстана рождаемость по итогам полугодия оказалась на минимуме по крайней мере за 11 лет. Это преимущественно самые "старые" регионы страны, расположенные на севере, востоке и в центре: Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Жамбылская и Восточно-Казахстанская области.

"Население регионов стареет, так что и рожать становится некому. Практически во всех этих регионах средний возраст женщин в 2021 году превышал 36 лет (при среднереспубликанском показателе в 33,1). Но и в Западно-Казахстанской области (где женщины помоложе) рождаемость по итогам шести месяцев оказалась на минимуме за девять лет, в Алматинской – за семь лет", – пишут авторы Telegram-канала.

По сравнению с первым полугодием прошлого года, число родившихся в Туркестанской области снизилось на 10,5%; в Алматинской – на 10,9%; в Жамбылской – на 13,1%; Кызылординской – на 7,5%; в Шымкенте – на 7,4%; в Алматы – на 4,2%.

И только в двух регионах Казахстана рождаемость осталась на уровне первого полугодия 2021 года. Это Астана (рост на 0,2%) и Мангистауская область (снижение на 0,5%).

Ранее сообщалось, что численность населения Казахстана на 1 июня 2022 года составила 19 млн 222,6 тыс. человек, в том числе городского населения – 11 млн 460,5 тыс. (59,6%), а сельского – 7 млн 762,1 тыс. (40,4%) человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/motherhood/1991879-bebi-bum-poshel-na-spad-na-84-upala-rozhdaemost-v-kazahstane-za-god/