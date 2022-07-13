Рождаемость и смертность снизились в Казахстане

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За январь-май 2022 года рождаемость в Казахстане снизилась на 7,6%. При этом численность населения страны увеличилась на 1,3%. Такие данные опубликованы на официальном сайте Бюро нацстатистики РК.

Численность населения Казахстана на 1 июня 2022 года составила 19 млн 222,6 тыс. человек, в том числе городского населения – 11 млн 460,5 тыс. (59,6%), а сельского – 7 млн 762,1 тыс. (40,4%) человек.

Отмечается, что по сравнению с 1 июня 2021 года население страны выросло на 237,8 тыс. человек или на 1,3%.

Естественное движение населения

Естественный прирост населения республики, то есть разница между рождаемостью и смертностью, снизился на 7,6% и составил 103,3 тыс. человек. Данные приводятся за январь-май этого года и сравниваются с аналогичным периодом прошлого года.

За первые пять месяцев 2022 года в Казахстане родилось 161,5 тыс. человек, это на 7,8% меньше, чем за тот же период 2021 года.

При этом число умерших составило 58,5 тыс. человек, что на 8,2% меньше, чем в январе-мае 2021 года.

За данный период в Казахстане зарегистрировано 1384 умерших младенца в возрасте до 1 года и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года это число уменьшилось на 2,7%.

Миграция населения

За январь-май 2022 года в Казахстан прибыло 6 227 человек, а уехали – 9 034 человека. Таким образом сальдо миграции составило -2 807 человек.

"Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 85,1%, выбывших – 81% от общего числа мигрантов", – сообщили представители Бюро национальной статистики РК.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны уменьшилась на 2,1%.

В трех крупнейших городах Казахстана приезжих оказалось больше, чем уехавших:

в Алматы на 14 481 приехавших больше, чем покинувших город;

на 14 481 приехавших больше, чем покинувших город; в Нур-Султане – на 12 783 человека больше;

– на 12 783 человека больше; в Шымкенте – на 1 773 человека больше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978233-rozhdaemost-i-smertnost-snizilis-v-kazahstane/