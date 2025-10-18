"Поздно обратились за помощью": 14 малышей попали в реанимацию в Алматы
В Алматы 14 малышей из-за позднего обращения за медпомощью попали в реанимацию. Кроме того, в городе увеличилось число заболевших ветрянкой, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения.
По информации Управления здравоохранения Алматы, за девять месяцев текущего года зафиксировано увеличение заболеваемости ветряной оспой на 38,8%.
Директор Детской городской клинической инфекционной больницы Ержан Сералин пояснил, что за этот период в городе зарегистрировано 183 случая госпитализации детей с различной степенью тяжести. При этом повышение числа осложненных форм составило 40,9% по сравнению с прошлым годом, в том числе с поражением центральной нервной системы и дыхательных путей.
"Наибольшее количество заболевших приходится на детей дошкольного и младшего школьного возраста - 61,7%. Поскольку вакцинация против ветряной оспы не входит в Национальный календарь прививок, формирование коллективного иммунитета происходит только за счет перенесенного заболевания", - сообщил директор больницы.
Ержан Сералин подчеркнул, что заболевшие ветряной оспой в реанимацию не поступали. Однако, что с 1 по 14 октября в отделение реанимации и интенсивной терапии поступили 14 детей, в том числе с двусторонней полисегментарной пневмонией, острой кишечной инфекцией, судорожным синдромом и острой дыхательной недостаточностью.
По его словам, часть пациентов поступает в тяжелом состоянии из-за позднего обращения за медицинской помощью - некоторые родители приходят уже на 8-10 сутки болезни, что усложняет процесс лечения.
