"Поздно обратились за помощью": 14 малышей попали в реанимацию в Алматы

В Алматы 14 малышей из-за позднего обращения за медпомощью попали в реанимацию. Кроме того, в городе увеличилось число заболевших ветрянкой, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения.

По информации Управления здравоохранения Алматы, за девять месяцев текущего года зафиксировано увеличение заболеваемости ветряной оспой на 38,8%.

Директор Детской городской клинической инфекционной больницы Ержан Сералин пояснил, что за этот период в городе зарегистрировано 183 случая госпитализации детей с различной степенью тяжести. При этом повышение числа осложненных форм составило 40,9% по сравнению с прошлым годом, в том числе с поражением центральной нервной системы и дыхательных путей.

"Наибольшее количество заболевших приходится на детей дошкольного и младшего школьного возраста - 61,7%. Поскольку вакцинация против ветряной оспы не входит в Национальный календарь прививок, формирование коллективного иммунитета происходит только за счет перенесенного заболевания", - сообщил директор больницы.

Ержан Сералин подчеркнул, что заболевшие ветряной оспой в реанимацию не поступали. Однако, что с 1 по 14 октября в отделение реанимации и интенсивной терапии поступили 14 детей, в том числе с двусторонней полисегментарной пневмонией, острой кишечной инфекцией, судорожным синдромом и острой дыхательной недостаточностью.

По его словам, часть пациентов поступает в тяжелом состоянии из-за позднего обращения за медицинской помощью - некоторые родители приходят уже на 8-10 сутки болезни, что усложняет процесс лечения.

Напомним, этим летом вспышка сибирской язвы была зафиксирована в Акмолинской области - госпитализированы шесть человек, у троих подтвердился диагноз.

А недавно Комитет медицинского и фармацевтического контроля при Минздраве ответил на заявление Всемирной организации здравоохранения о выявленных токсических веществах в сиропах от кашля.

