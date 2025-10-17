Минздрав обратился к казахстанцам со срочным заявлением из-за опасных сиропов от кашля из Индии
Комитет медицинского и фармацевтического контроля при Минздраве ответил на заявление Всемирной организации здравоохранения о выявленных токсических веществах в сиропах от кашля, передает NUR.KZ.
Как указано на сайте Комитета, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о выявленных токсических веществах (диэтиленгликоля) в трех сиропах от кашля: Coldrif, Respifresh TR и ReLife, произведенных индийскими компаниями Sresan Pharmaceuticals, Rednex Remedies и Shape Pharma.
"Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС и МИ) сообщает, что указанные препараты не имеют государственной регистрации в Республике Казахстан, сертификаты соответствия на них не оформлялись.
Согласно данным ВОЗ, употребление указанных препаратов может представлять серьезную угрозу для здоровья, особенно для детей. Диэтиленгликоль - токсичное химическое соединение, способное вызывать тяжелые отравления и острую почечную недостаточность при приеме внутрь", - сказано в сообщении.
Специалисты призвали граждан проявлять осторожность при покупке лекарственных средств, приобретать препараты только в лицензированных аптеках и воздержаться от использования указанных сиропов.
На прошлой неделе в Алматы начались массовые проверки аптек. В полиции объясняют, что выявляют места, где продают наркотические и психотропные препараты без рецептов.
Ранее в Мангистауской области были задержаны фармацевты и несколько местных жителей. Как сообщали в полиции, фармацевты незаконно продали сильнодействующие препараты без рецепта, теперь им грозит наказание.
