"Меня изуродовали": казахстанка подала в суд на хирурга после операции по увеличению груди

Жительница Караганды подала в суд на хирурга, которого обвинила в неудачной операции по увеличению груди. Защита хирурга уверена, что вины врача нет, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, 22-летняя блогер Вера Тен в прошлом году решила сделать пластическую операции на грудь, но в итоге желаемого результата девушка в зеркале не увидела. После она перенесла еще одну операцию.

"С каждой его операцией ситуация становится только хуже, и, соответственно, я иду к маммологу. Мне дают заключение, что у меня капсулярная контрактура и что все его дополнительные коррекции были бессмысленные, что мне нужно было сразу заменить импланты. Он, видимо, хотел от меня скрыть, что нужно репротезирование, потому что это обошлось бы ему в копеечку, и просто как какой-то изверг раз за разом резал меня. После заключения маммолога пластический хирург все же провел замену имплантов, однако улучшений не последовало", - заявила блогер.

Также блогер сообщила, что после операции якобы начала стремительно лысеть.

"Как я буду в дальнейшем делать повторную операцию, потому что организму нужно полное восстановление на протяжении нескольких лет? Потому что, представьте, пять наркозов за очень короткий срок. Очаговая алопеция достаточно большая на голове, я тоже несу огромные траты каждый месяц, леча, коля витамины, плазмотерапию. Я молодая красивая девушка, меня буквально изуродовали, мое тело, за мои же деньги", - заявила Тен.

Девушка подала на медика в суд, требуя материальную компенсацию. В ходе разбирательств выяснилось, что иск следовало подавать не на хирурга, а на клинику. При этом, в том, что все пошло не так, и врач, и его адвокат считают, есть вина самой пациентки.

"Было проведено четыре вмешательства, которые осуществлялись по просьбе самой пациентки из эстетических соображений. Медицинских осложнений не было установлено. В случае утверждения пациенткой о наличии осложнений не исключено, что они могли быть связаны с её собственными действиями. Связанными с несоблюдением режима, отказом от ношения компрессионного белья, игнорированием медицинских рекомендаций либо самостоятельным физическим воздействием", - ответил адвокат пластического хирурга Аргын Искакбеков.

Теперь точку в эстетическом споре должны поставить независимые эксперты. Блогер уже обратилась в Комитет по контролю за качеством медицинских услуг.

В декабре прошлого года в Костанае вынесли приговор по делу об оказании услуг пластической хирургии женщиной без высшего медицинского образования, а также ее руководителем.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.