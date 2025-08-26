Врачи достали из ребенка 22 магнитных шарика в Караганде

В Караганде ребенок полутора лет проглотил 22 магнитных шарика. С сильной болью в животе и температурой его доставили в больницу, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, взрослые не сразу поняли, что причиной плохого самочувствия ребенка стали магниты. Их врачи обнаружили во время обследования.

Оказалось, что малыш проглотил опасные игрушки, и они уже успели склеиться друг с другом. Врачи боялись, что может случиться разрывов внутренних органов и экстренно прооперировали маленького пациента.

"В экстренном порядке ребенка после подготовки прооперировали. Извлекли магниты. В данный момент состояние ребенка стабильное, перевели из реанимационного отделения", - рассказал заведующий отделением экстренной хирургии областной детской клинической больницы Караганды Бейбит Бердибеков.

Отмечается, что сейчас ребенок идет на поправку.

Источник: КТК

Недавно сообщалось, что жительница Костаная подала гражданский иск против больницы, в которой умер ее трехлетний сын, проглотивший 10 магнитных шариков. Мать потребовала от учреждения 40 млн тенге.

Также несколько лет назад в Атырау вынесли приговор врачам областной детской больницы по делу о смерти годовалого ребенка, который проглотил магнит от крышки iPad и умер в больнице. Суд установил, что дежурившие в тот день хирурги не оказали ребенку надлежащей медицинской помощи, поэтому он скончался.

До этого в Астане провели операцию, в ходе которой из желудка и носа 7-летней девочки достали более ста магнитов.

