Врачи достали из ребенка 22 магнитных шарика в Караганде
В Караганде ребенок полутора лет проглотил 22 магнитных шарика. С сильной болью в животе и температурой его доставили в больницу, передает сайт телеканала КТК.
Как сообщает телеканал, взрослые не сразу поняли, что причиной плохого самочувствия ребенка стали магниты. Их врачи обнаружили во время обследования.
Оказалось, что малыш проглотил опасные игрушки, и они уже успели склеиться друг с другом. Врачи боялись, что может случиться разрывов внутренних органов и экстренно прооперировали маленького пациента.
"В экстренном порядке ребенка после подготовки прооперировали. Извлекли магниты. В данный момент состояние ребенка стабильное, перевели из реанимационного отделения", - рассказал заведующий отделением экстренной хирургии областной детской клинической больницы Караганды Бейбит Бердибеков.
Отмечается, что сейчас ребенок идет на поправку.
Недавно сообщалось, что жительница Костаная подала гражданский иск против больницы, в которой умер ее трехлетний сын, проглотивший 10 магнитных шариков. Мать потребовала от учреждения 40 млн тенге.
Также несколько лет назад в Атырау вынесли приговор врачам областной детской больницы по делу о смерти годовалого ребенка, который проглотил магнит от крышки iPad и умер в больнице. Суд установил, что дежурившие в тот день хирурги не оказали ребенку надлежащей медицинской помощи, поэтому он скончался.
До этого в Астане провели операцию, в ходе которой из желудка и носа 7-летней девочки достали более ста магнитов.
