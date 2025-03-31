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Кашель с кровью и температура: на сообщения о неизвестном вирусе ответили в России

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Мужчина кашляет
Кашель. Иллюстративное фото: pocketlight/Getty Images

На днях в соцсетях появилась информация о том, что в России якобы появился новый неизвестный вирус с тяжелыми симптомами: высокой температурой и кашлем с кровью.

Недавно Telegram-канал SHOT сообщил, что в РФ мог появиться новый вирус - согласно сообщению, заболевшие якобы неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом у них отрицательные тесты на COVID-19 и грипп.

Девушка, которая разговаривала с авторами Telegram-канала сообщила, что через неделю болезни и приема антибиотиков приступы кашля сохраняются, а также она заметила кровь при отхаркивании.

По ее словам, врачи в заключении пишут ОРВИ, а также рекомендуют вызывать скорую при ухудшении.

Авторы предположили, что это - микоплазменная пневмония, вспышка которой наблюдалась в декабре прошлого года.

В Роспотребнадзоре сегодня опубликовали данные об эпидситуации стране по группе респираторных инфекций.

"В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна и полностью контролируема. Отмечается снижение уровня заболеваемости", - заявили в ведомстве.

Показатели находятся в пределах средних значений.

Также в Федеральной службе заявили, что в ходе проводимого в РФ постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены.

Отметим, в январе текущего года в мессенджерах распространилась информация о якобы новом варианте коронавируса COVID-Omicron XBB в Казахстане. Санврачи назвали фейком распространяемую информацию о новом варианте коронавируса.

А в феврале в некоторых зарубежных СМИ появилась информация об обнаружении китайскими учеными нового коронавируса у летучих мышей (HKU5). В Минздраве РК подчеркнули, что на официальных сайтах Всемирной организации здравоохранения, Центра по контролю и профилактике заболеваний США и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний официальная информация о данном вирусе отсутствует.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2231702-kashel-s-krovyu-i-temperatura-na-soobshcheniya-o-neizvestnom-viruse-otvetili-v-rossii/