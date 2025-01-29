Трансплантацию сердца провели 43-летнему мужчине в НИИ кардиологии и внутренних болезней в Алматы

В Алматы провели трансплантацию сердца 43-летнему мужчине. В целом, органы от одного донора позволили спасти четыре человека, передает корреспондент NUR.KZ.

Операцию провели в НИИ кардиологии и внутренних болезней совместно с University Medical Center под руководством кардиохирурга Юрия Пя. Как выяснилось, алматинец Даурен Атамбаев страдал заболеванием "дилатационная кардиомиопатия (токсическая)", одной из причин которой стало чрезмерное употребление энергетических напитков в течение пяти лет. Мужчина выпивал несколько банок напитка в день, а в конце 2023 года стал замечать ухудшение самочувствия.

НИИ кардиологии и внутренних болезней. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За это время болезнь развилась настолько, что пациент ощущал одышку при небольшой физической нагрузке, ходьбе и даже в положении лежа. Он быстро утомлялся и чувствовал слабость и нехватку воздуха. Медикаментозное лечение оказалось бессильным - и полгода назад Даурена поставили в лист ожидания на трансплантацию сердца.

Как вспоминает его сестра, Маржан Атамбаева, семья не верила в то, что пересадка возможна. Брату становилось все хуже с каждым днем, каждые два месяца он госпитализировался в больницу и проводил там по две недели.

Маржан Атамбаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"В последний месяц брат не мог выходить из дома из-за одышки. К счастью, нам позвонили с НИИ КВБ и пригласили в клинику. Из Астаны приехала бригада врачей. Операция длилась более 6 часов и прошла успешно. Сейчас брат чувствует себя хорошо, он счастлив, что заново родился", - говорит Маржан Атамбаева.

Как отмечает председатель правления НИИ КВБ Марат Пашимов, это - вторая трансплантация, проведенная в стенах клиники. Первая была проведена в июле 2023 года 23-летнему молодому человеку из Алматы. В прошлом году подобные операции не проводились из-за отсутствия доноров, а 20 января вторая жизнь буквально была подарена Даурену.

"Операция, длившаяся 6 часов, прошла успешно. В течение недели пациент находился в реанимации, в данный момент он переведен в отделение кардиохирургии, его состояние стабильно, пациент ходит и активен. Такие операции мы будем продолжать в нашем центре и, я думаю, следующую операцию уже сможем выполнить самостоятельно", - рассказал Марат Пашимов.

Марат Пашимов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Между тем, заведующий отделением кардиохирургии Рустем Тулеутаев отмечает, что сложность трансплантации заключается в организационных моментах, ведь донор и реципиент должны подходить друг другу.

При определении, какому пациенту, находящемуся в листе ожидания, будет пересажено донорское сердце, учитываются многие факторы: вес и рост реципиента, группа крови и другие показатели, а также его состояние - кандидаты в более тяжелом состоянии рассматриваются в первую очередь.

"В данном случае, стоит учитывать, что пациент болеет давно и находится в листе ожидания около полугода, а его состояние ухудшалось. На операцию он попал уже в тяжелом состоянии. Кроме того, он наиболее подошел по иммунологическим тестам", - говорит Рустем Тулеутаев.

Рустем Тулеутаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Он добавляет, для того чтобы орган "работал" долго и прижился в теле реципиента, ему нужно изменить образ жизни и принимать лекарства. Такая терапия является пожизненной, но с годами количество лекарств будет уменьшаться - за этим будут следить кардиологи.

Сам Даурен благодарит врачей и бога за то, что ему была подарена вторая жизнь. Мужчина признается: он понял, что главное в жизни - здоровье.

"Мы не ценим свою жизнь. Нужно беречь здоровье - это главное, а не работа и деньги. Врачам - низкий поклон. Сейчас я чувствую себя хорошо, восстанавливаюсь. Хочу добавить, что не стоит пить энергетики, так как это пустая трата и денег, и, главное, здоровья", - заключил он.

Даурен Атамбаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Что касается донора, то им стал 45-летний мужчина из Алматинской области. Отмечается, что он скончался в результате несчастного случая от черепно-мозговой травмы. Врачи боролись за его жизнь до последнего, но старания оказались тщетны. Родственники погибшего выразили согласие на забор органов, которые в результате были пересажены четырем казахстанцам.

Так, помимо сердца, почки были трансплантированы 17-летнему пациенту из области Жетысу и 18-летнему парню из Астаны, легкие - мужчине из Костанайской области. Помимо этого, были забраны роговицы, которые были пересажены двум реципиентам.

С родственниками донора сестра Даурена Маржан находится на связи - она уже поблагодарила их за решение спасти жизнь ее брата. Когда пациент восстановится, семья планирует навестить родных погибшего. Врачи тоже признательны им.

"В данный момент пересадку сердца ожидают более 140 пациентов, в том числе пять детей. Такие операции дают шанс на продление жизни наших граждан. Хочу выразить благодарность родственникам донора, которые согласились отдать сердце, легкие, почки другим пациентам, которые нуждаются в пересадке органов", - резюмировал Марат Пашимов.

Ранее мы рассказывали историю алматинца Данияра, которому было пересажено донорское сердце в 2023 году. Молодой человек рассказал, как он живет спустя полтора года после операции.