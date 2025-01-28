"Ждал своего донора": как живет алматинец, переживший пересадку сердца полтора года назад

Почти 140 человек в Казахстане ждут трансплантацию сердца. Данияр из Алматы получил шанс на новую жизнь вместе с донорским органом. Он рассказал свою историю о пересадке корреспонденту NUR.KZ.

Трансплантация сердца - одна из самых прогрессивных и жизненно важных медицинских процедур, которая может спасти жизни пациентов с различными тяжелыми заболеваниями. В Казахстане этот вид операций проводится нечасто - в нашей стране немало людей, кто находится в листе ожидания на донорский орган, и, что самое страшное, может не дождаться своего спасения.

Тем не менее отрасль получает определенное развитие - к примеру, в Алматы полтора года назад провели первую в городе пересадку сердца, которую выполнили под руководством именитого кардиохирурга Юрия Пя в НИИ кардиологии и внутренних болезней.

Когда трансплантации не избежать

Счастливчиком, кому буквально подарили новую жизнь, стал 24-летний алматинец Данияр. Молодой человек с детства страдал от проблем с сердцем. В 6 лет ему выставили диагноз "дилатационная кардиомиопатия" и уже тогда встал вопрос о трансплантации.

Родители водили мальчика по врачам, получали консультации иностранных хирургов, но брать ребенка на столь сложную операцию никто не решался. Редкие доктора из Европы соглашались подарить надежду, но трансплантация за рубежом стоила бы баснословных денег.

Разумеется, семья делала попытки собрать средства, в том числе с помощью благотворительных фондов, но они не увенчались успехом. Между тем, самочувствие парня ухудшалось, его отправили в кардиоцентр в Астане, опасаясь при этом, что Данияр может не перенести дорогу.

В 2013 году ему сделали операцию по замене клапанов, которая облегчила его состояние и даже дала повод надеяться, что пересадка не понадобится. Однако еще несколько лет спустя стало ясно - трансплантации не избежать. Юношу поставили в лист ожидания, которое продлилось долгих семь лет.

Он отмечает, что качество жизни из-за болезни ухудшилось, однако, сравнивая состояние свое и людей, кто так же ждет донора, Данияр уверен: он чувствовал себя лучше.

"Я мог и в горы подняться, и нагрузку какую-то себе дать. У меня фракция была более стабильная. Хоть габариты моего сердца, так сказать, были ужасающие. Конечно, я не мог заниматься спортом, у меня сразу появлялась одышка, усталость", - делится алматинец.

Один донор спас четверых

А в июле 2023 раздался звонок. В то время появился донорский орган - скончалась 53-летняя женщина, страдавшая артериальной гипертензией и перенесшая ишемический инсульт. Родственники согласились на трансплантацию органов женщины. В результате благодаря этому были спасены четыре человека.

"Каждые полгода я проходил обследование и ожидал своего донора. Звонок был неожиданным, я занимался другими вопросами, а о здоровье даже не думал. Я начал сомневаться, нужно ли мне ехать, так как посчитал, что операцию будут проводить в Астане.

И все же, приехав в НИИ КВБ, я прошел обследование, анализы, КТ и УЗИ. Мне дали иммуносупрессанты, чтобы организм не отторгал сердце после пересадки. А уже утром забрали на операцию", - вспоминает молодой человек.

Данияр. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Волнения или тревоги, признается Данияр, он не испытывал. Пациент был спокоен, проходя все предварительные этапы. Уверяет, за себя не боялся - больше думал о том, как оставит родных, если что-то пойдет не так.

В то же время на донорский орган был еще один претендент. Дело в том, что реципиент должен иметь максимально схожие показатели с донором, чтобы сердце прижилось наверняка. Потому врачи пригласили двух кандидатов - если не подойдет один, орган смогли бы пересадить другому. Но именно Данияру донорское сердце подошло идеально, и операция состоялась.

"Мне рассказывали, когда тому человеку сообщили, что ему это сердце не подходит, он заплакал", - вспоминает парень.

Жизнь после трансплантации

Дни после операции были тяжелыми психологически: молодой человек чувствовал себя беспомощным из-за невозможности полноценного движения и множества датчиков и трубочек вокруг. Но сердце ощущал практически своим.

С родными донора познакомиться он не смог. Кто те люди, подарившие жизнь Данияру, согласившись на забор органов покойной, он не знает. Зато благодаря одной из телепередач смог познакомиться с женщиной, которой пересадили печень от того же донора. Сейчас алматинец живет обычной жизнью, работает и даже старается посещать тренажерный зал.

"Донорство, я считаю, должно поддерживаться людьми, потому что после смерти наши органы могут спасти чью-то жизнь - чью-то мать, отца. Дети не останутся без родителя или родители без ребенка. Я бы отдал все свои органы, если они остались здоровы", - заключил Данияр.

Проблема донорства

Операция, проведенная Данияру, для Алматы стала первой - ранее такие вмешательства выполнялись только в Астане, в ННЦ кардиохирургии. Стоит отметить, что процесс трансплантации очень сложный: после подтверждения смерти мозга потенциального донора проводится скрининг, когда собирается информация о возрасте, физических данных, группе крови, причинах смерти и возможных противопоказаниях.

Мужчина в больнице. Иллюстративное фото: Luis Alvarez/Getty Images

Реципиент должен подходить по группе крови, индексу массы тела и росту. Сам орган после изъятия нужно доставить в максимально короткие сроки, поскольку специальные растворы обеспечивают его сохранение только в течение трех часов. Во время транспортировки сердце поддерживается в аппарате, который обеспечивает кровоток и кислород. В случае с Данияром сердце доставили из одной клиники в другую всего за полчаса.

Как говорит врач-кардиолог отделения кардиохирургии НИИ КВБ Салтанат Касымбекова, которая ведет Данияра все это время, риск отторжения органа на сегодня очень низкий, но, тем не менее, он будет присутствовать всегда. А потому терапия реципиенту предстоит пожизненная.

Наблюдаться у кардиологов ему тоже придется всю жизнь. Также нужно беречься от вирусов и инфекций, ведь из-за приема иммуносупрессивной терапии организм ослаблен. И все же - это победа над болезнью, до которой, к сожалению, доходят не все.

"Двое из наших пациентов, кто находился в листе ожидания, недавно скончались. Мы теряем пациентов из-за того, что нет донорского сердца. Это очень важно, так как один донор может спасти 4-5 жизней: это не только сердце, но и печень, почки, легкие.

Нельзя забывать и о том, что люди, ожидающие донорские органы, сильно мучаются; они не могут ходить, жить полноценной жизнью. Их родные, видя эти страдания, тоже переживают", - говорит Салтанат Касымбекова.

Более ста человек в листе ожидания

Те, кто находит средства, отправляются на пересадку в другие страны, например, в Беларусь. В Казахстане для граждан страны эту операцию проводят бесплатно, за счет средств ОСМС, несмотря на то, что ее называют одной из самых дорогостоящих.

К слову, по данным Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг, операции по пересадке сердца проводятся в "Центре сердца" в Астане, НИИ Кардиологии и внутренних болезней в Алматы и НАО "Центр сердца" в Шымкенте.

Между тем, Минздрав Казахстана приводит данные, согласно которым с начала работы программы трансплантаций с 2012 года в нашей республике было проведено 98 пересадок сердца.

А как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Центре трансплантации, на начало 2025 года в листе ожидания по Казахстану находятся 145 человек; 15 из них - дети. При этом средний возраст взрослых, ожидающих трансплантацию, составляет 41 год.

"Ежегодно выполняется 3-4 операции по пересадке сердца. В 2024 году было проведено 5 трансплантаций. Несмотря на отсутствие роста в статистике, потребность в таких операциях остается высокой", - говорится в официальном ответе Центра.

В центре добавили, что каждый год 2-3 пациента, ожидающие пересадку сердца, выбывают из листа ожидания по различным причинам.