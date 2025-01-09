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Эзотерика

Ком волос извлекли из желудка 10-летней девочки в Павлодаре

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Детская областная больница в Павлодаре
Павлодарская детская областная больница. Фото: pavlodarnews.kz

В Павлодаре из желудка 10-летней девочки врачи извлекли ком волос. Операция длилась полтора часа. Несколько дней школьница провела в реанимации, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщает издание, скорая помощь экстренно доставила девочку в детскую областную больницу с жалобами на рвоту, боли в животе после приема пищи и опухолевидное образование в области желудка.

Как оказалось, пищеварительный канал 10-летней девочки заполнили волосы. 

"Из желудка и двенадцатиперстной кишки извлекли плотный конгломерат волос, перемешанных с пищей. Операция прошла стабильно и без осложнений", - сообщила хирург Асем Даулетова.

После хирургического вмешательства ребенок провел несколько дней в реанимационном отделении для стабилизации состояния. 

Такой трихобезоар - скопление волос в органах в результате их проглатывания - может появиться у тех, кто пребывает в состоянии хронического стресса или страдает авитаминозом.

По мнению психолога Айнагуль Шукуровой, основная причина подобного поведения детей - отвержение близких, страх, тревога на фоне стрессовых ситуаций, например, развод родителей либо потеря близкого человека.

"Ребенок - индикатор семейных взаимоотношений, его психика не готова к жизненным потрясениям. Родители, родственники - главные терапевты. Их задача - создать благоприятные условия для роста и развития детей, окружить их любовью и заботой", - уверена психолог.

Специалист советует быть более внимательными к детям, особенно если они стали замкнутыми, проводят много времени с гаджетами, их аппетит снижен или извращен.

Это не первый случай хирургического лечения трихобезоара павлодарскими врачами. В 2021 году в стационаре прооперировали восьмилетнего мальчика.

Ранее в Караганде врачи успешно провели сложную операцию ребенку с повреждениями костей лица и носа, полученными в результате ДТП. Операцию провели ЛОР-врачи и нейрохирурги совместно с челюстно-лицевым хирургом.

Также уникальную микрохирургическую операцию по реплантации трех пальцев 18-летнему пациенту провели казахстанские врачи. Она шла в течение 9 часов на левой кисти парня, получившего травму в результате несчастного случая с использованием электропилы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2209932-kom-volos-izvlekli-iz-zheludka-10-letney-devochki-v-pavlodare/

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