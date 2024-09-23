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Уникальную операцию ребенку с повреждением костей лица провели в Караганде

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Операция в Караганде
Операция. Кадр из видео: instagram.com/kgp.odkb.krg

В Караганде врачи успешно провели сложную операцию ребенку с повреждениями костей лица и носа, полученными в результате ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на Многопрофильную областную детскую больницу.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице организации в Instagram, ребенок в экстренном порядке был доставлен в больницу и помещен в отделение реанимации и интенсивной терапии.

"После стабилизации состояния было решено впервые провести такую операцию в стенах Многопрофильной областной детской больницы с использованием титановых пластинок. Ранее таких детей оперировали в столичных клиниках и Республиканских центрах", — сообщили в медучреждении.

Операцию провели ЛОР-врачи и нейрохирурги совместно с челюстно-лицевым хирургом клиники имени Макажанова.

Благодаря профессионализму врачей вмешательство прошло успешно, без осложнений. В настоящее время ребенок выписан в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Астане провели уникальные операции детям с ортопедическими патологиями. Операциям предшествовал мастер-класс известного российского травматолога-ортопеда Константина Жердева, организованный для казахстанских коллег.

Помимо этого, 20-летнему казахстанцу, перенесшему инфаркт, в НИИ КВБ в Алматы также провели сложную операцию. Благодаря чему молодой человек стал здоров, его жизни и здоровью перестало что-либо угрожать, а риски повторных приступов были исключены.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2164896-unikalnuyu-operaciyu-rebenku-s-povrezhdeniem-kostey-lica-proveli-v-karagande/

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